شكرا لمتابعة خبر عن مختص: الخمور المغشوشة تحتوي على مواد سامة ومقدار "فنجان" يؤدي للوفاة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أخصائي مركز وقاية السموم، خطورة تناول الخمور المغشوشة والعرق والأمراض التي قد تسببها.

وقال الأخصائي خلال حواره بقناة الإخبارية، إن الخمور المغشوشة تحتوي على مواد سامة ومقدار "فنجان" يؤدي للوفاة.

وأوضح أنه يتم إضافة مواد شديدة السمية على المتعاطي من أول مرة، فمقدار فنجان شاي من العرق المغشوش يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو العمى أو فشل كلوي مدى الحياة.

وأشار إلى أن الميثانول يشكل الخطر الرئيسي، وسبب وضعه قد يكون عن طريق الخطأ لإنتاج عشوائي بطريقة بدائية، أو إنتاج كمية أكبر بسرعة.