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"الصحة" توضح الحالات التي يجب فيها إجراء مسحة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن الحالات التي يجب فيها إجراء مسحة كورونا للتأكد من عدم الإصابة بـ "كوفيد – 19 ".

ويتم إجراء المستحة لمن:

- ظهرت عليه أعراض يتوجه لعيادة "تطمن" وتلتزم بالعزل حتى ظهور النتيجة.

- خالط شخص ثبت إصابته ولو تظهر عليه أعراض.

أما في حالة كان الشخص محصن يستمر بالاحترازات الوقائية ولا يلتزم بالعزل، أما الغير محصن أي أنه لم يتلقى اللقاح فيجب أن يتوجه لمراكز لفحص كورونا ويلتزم بالعزل حتى ظهور النتيجة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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