شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مؤشر قياس مستوى الوعي العام للثقافة العمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق ؤشر خاص لقياس مستوى الوعي العام للثقافة المالية في سوق العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يهدف إلى قياس الوعي بالحقوق والواجبات لدى العاملين في القطاع الخاص من خلال استبيان تم تصميمه إلكترونيا.

وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تطوير استراتيجية شاملى لرفع مستوى الثقافة العمالية لدى كافة شرائح القوى العاملة قبل وبعد دخول سوق العمل.