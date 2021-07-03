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شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين
يمكن التسجيل والاطلاع على شروط وإجراءات القبول
متابعات الخليج 365 - الشمالية
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ.
موعد القبول:
وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن فتح بوابة القبول سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 21/ 11/ 1442هـ إلى يوم الأحد 1/ 12/ 1442هـ.
رابط التسجيل:
ولفتت جامعة الشمالية إلى أنه يمكن التسجيل والاطلاع على شروط وإجراءات القبول زيارة الرابط التالي: هنا.
أهداف المنح الدراسية:
– تعزيز التضامن بين المملكة العربية السعودية ودول العالم
– تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال
– إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات.
– استقطاب الطلاب المميزين علميًّا، لتحقيق التنوع الثقافي وإثراء البحث العلمي.
– إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية.
– تعريف طلاب المنح بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية.
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