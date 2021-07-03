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جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين

يمكن التسجيل والاطلاع على شروط وإجراءات القبول

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ.

موعد القبول: 

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن فتح بوابة القبول سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 21/ 11/ 1442هـ إلى يوم الأحد 1/ 12/ 1442هـ.

رابط التسجيل: 

ولفتت جامعة الشمالية إلى أنه يمكن التسجيل والاطلاع على شروط وإجراءات القبول زيارة الرابط التالي: هنا.

أهداف المنح الدراسية: 

– تعزيز التضامن بين المملكة العربية ودول العالم

– تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال

– إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات.

– استقطاب الطلاب المميزين علميًّا، لتحقيق التنوع الثقافي وإثراء البحث العلمي.

– إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية.

– تعريف طلاب المنح بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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