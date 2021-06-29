الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:58 مساءً, 29 يونيو 2021 م

المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 18 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 143 يوماً 1711 مسجدا، و ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثمانية مساجد بمنطقة عسير، وستة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا