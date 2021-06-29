السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:58 مساءً, 29 يونيو 2021 م
المناطق - الرياض
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 18 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 143 يوماً 1711 مسجدا، و ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثمانية مساجد بمنطقة عسير، وستة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية.