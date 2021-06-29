- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم في حقبة وباء كورونا "كوفيد-19" في العودة للحياة بعد إعادة فتح اقتصادات الدول أخيراً وفقاً للوكالة الأمريكية "بلومبيرغ".
واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً في القائمة التي تراقب إعادة فتح الدول اقتصاداتها والتنقل داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تتبعها مقاييس الإصابات والوفيات وحرية الحركة وأعداد الملقحين.
وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية وتليها نيوزيلندا وسويسرا في المراتب الثلاث، وفي المرتبة الرابعة إسرائيل، وفي المرتبة الخامسة فرنسا.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 08:30 AM
جاءت في المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياًالسعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا
جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم في حقبة وباء كورونا "كوفيد-19" في العودة للحياة بعد إعادة فتح اقتصادات الدول أخيراً وفقاً للوكالة الأمريكية "بلومبيرغ".
واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً في القائمة التي تراقب إعادة فتح الدول اقتصاداتها والتنقل داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تتبعها مقاييس الإصابات والوفيات وحرية الحركة وأعداد الملقحين.
وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية وتليها نيوزيلندا وسويسرا في المراتب الثلاث، وفي المرتبة الرابعة إسرائيل، وفي المرتبة الخامسة فرنسا.
، السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.