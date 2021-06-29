، السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاءت في المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم في حقبة وباء كورونا "كوفيد-19" في العودة للحياة بعد إعادة فتح اقتصادات الدول أخيراً وفقاً للوكالة الأمريكية "بلومبيرغ".

واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً في القائمة التي تراقب إعادة فتح الدول اقتصاداتها والتنقل داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تتبعها مقاييس الإصابات والوفيات وحرية الحركة وأعداد الملقحين.

وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية وتليها نيوزيلندا وسويسرا في المراتب الثلاث، وفي المرتبة الرابعة إسرائيل، وفي المرتبة الخامسة فرنسا.