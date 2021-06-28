10 متطوعين.. رصد مخالفات وإغلاق منشآت بحي السوق في الدمام

-استهدفت ضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع والحد من انتشار كورونا

- التأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية و الوقائية المتعلقة بالجائحة

- الحملات مستمرة ومكثفة في الأيام المقبلة للتأكد من التزام جميع المنشآت

واصلت بلدية وسط الدمام تنفيذ الجولات الرقابية و التفتيشية المكثفة التي تنفذها بالمنطقة المركزية بوسط السوق (( سيكو)) بالتعاون مع وزارة الصحة وشعبة الامن الوقائي بشرطة الدمام .

واستهدفت الحملة التي شارك فيها مساء اليوم 10 متطوعين ضمان سلامة وصحة جمي أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، وذلك من خلال التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة و لوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجائحة.

وشهدت الحملة إغلاق منشآت تجارية وصحية وتحرير مخالفات بسبب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت بلدية وسط الدمام ان الحملات سوف تكون مستمرة ومكثفه في الأيام القادمة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.