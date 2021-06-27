وقال رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي، إن مبادرة المواطن مهيني السبيعي، دعت إلى تغيير لون سيارات نقل الموتى التابعة للبلديات إلى اللون الأبيض أو أي لون مناسب ومميز، وأن يكتب على السيارات عبارة «إكرام الموتى».
وذكر أن المجلس اقترح أن يكون نقل الموتى والمصابين من اختصاص الهلال الأحمر إلى المستشفى، أما نقل الموتى من المستشفى إلى المقبرة فمن اختصاص البلدية، بالنموذج الجديد «سيارات إكرام الموتى»، وختم العريدي حديثه بشكر أمانة منطقة الرياض على تجاوبها السريع مع المبادرة، وإفادتها بتفعيل المبادرة من خلال تخصيص بعض المركبات وإضافة عبارة «إكرام الموتى».
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