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وزير الداخلية لـ محمد بن سلمان : جزيل الشكر نهديك وبأرواحنا نفديك

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شكرا لقرائتكم وزير الداخلية لـ : جزيل الشكر نهديك وبأرواحنا نفديك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

وزير الداخلية لـ محمد بن سلمان : جزيل الشكر نهديك وبأرواحنا نفديك

أكد أن لكل ملهم إنجازًا ولكل مقام مقال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن لكل ملهم إنجازًا، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير.

جزيل الشكر: 

وأضاف وزير الداخلية، في رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “جزيل الشكر نهديك، وبأرواحنا نفديك، ورب العرش يحميك”.

 
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