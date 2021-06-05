العمري : نحتاج 65 يومًا للوصول إلى المناعة المجتمعية في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى أن السعودية تحتاج إلى 65 يومًا للوصول إلى مرحلة المناعة المجتمعية.

خطة الوصول إلى المناعة المجتمعية

وقال العمري في مداخلة مع برنامج MBC في أسبوع إن عدد من حصلوا على اللقاح في المملكة حتى اليوم تجاوز 14 مليونًا منهم قرابة 13 مليونًا حصلوا على جرعة واحدة والباقي حصل على جرعتين.

وأشار العمري إلى أنه للوصول إلى المناعة المجتمعية أي تحصين 70 % من المجتمع يجب أن يصل عدد من يحصلون على اللقاح إلى 24 مليونًا موضحًا أنه بحسبة بسيطة وأخذًا في الاعتبار عدد الجرعات اليومية ستحتاج السعودية إلى 65 يومًا للوصول إلى هذا العدد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1144 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1253) حالة، كما تم تسجيل (16) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (456562) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (439459) حالة.



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