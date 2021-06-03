العمار يجيب على 5 أسئلة مهمة عن العلاج بالخلايا الجذعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب د. أحمد العمار مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي على العديد من الأسئلة بشأن العلاج بالخلايا الجذعية.

ونشر العمار مجموعة من الأسئلة وإجابتها عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، جاءت كما يلي:

*هل الخلايا الجذعية تعالج أمراضاً؟

لا

*هل تقوي جنسياً؟

لا

*هل هي تذهب للجزء الضعيف بالجسم وتنشطه؟

لا

*هل تعالج الشيخوخة؟

لا

*هل أنصح بها؟

حتى الآن هي هدر مالي بدون أي فائدة مثبتة.

العلاج بالخلايا الجذعية:

وأوضح العمار أن هناك ممارسة مرخصة للعلاج باستخدام الخلايا الجذعية لأمراض الدم، وتستخدم لعلاج بعض أنواع السرطانات والأنيميا المنجلية، وهذه الممارسة مختلفة عن التي تم تسويقها في أوكرانيا.

ولفت إلى أن هذه الممارسة تتم في المملكة من عام 1984 في مستشفى التخصصي والحرس وتتطور بشكل متسارع.

تحذير من السفارة:

وحذرت السفارة السعودية في أوكرانيا من الإعلانات التي يروج لها البعض حول الخلايا الجذعية وقدرتها على علاج العديد من الأمراض المستعصية والحالات الصعبة.

دعاية مضللة: وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر تأمل السفارة من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق هذه الخلايا. ما هي الخلايا الجذعية؟ وبحسب موقع وزارة الصحة فإن الخلية الجذعية هي الخلية الأساسية لكل عضو ونسيج في الجسم، حيث يوجد العديد من أنواعها التي تأتي من أماكن مختلفة في الجسم أو تتشكل في أوقات مختلفة من حياتنا.

ولهذا النوع من الخلايا خاصيتان هما: أولًا: التجديد الذاتي ويعني أنها يمكن أن تنقسم وتنتج المزيد من الخلايا من النوع نفسه. ثانيًا: يمكن أن تصبح نوعًا آخر من الخلايا وتأخذ وظيفتها المتخصصة مثل: خلايا الجلد، والعضلات، والدم. ويتم جمع هذه الخلايا من بعض المصادر مثل:

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