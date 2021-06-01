مباحثات سعودية لبنانية حول المستجدات السياسية الراهنة في بيروت

استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، محمد فهمي.

وأوضحت قناة الجديد اللبنانية، أن السفير بخاري استقبل وزير الداخلية اللبنانية في مقر إقامته في اليرزة.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء عرض أبرز المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة الى شؤون ذات الاهتمام المشترك.

كان السفير بخاري، زار منذ أيام، البطريرك بشارة الراعي، في مقر البطريركية المارونية في مدينة بكركي.

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