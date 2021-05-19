شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب» يحث منسوبي النيابة على مضاعفة الجهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن النائب العام الشيخ سعود المعجب، جهود منسوبي النيابة العامة الحثيثة لتحقيق وإرساء العدالة الناجزة ورد الحقوق لأهلها، حاثا على بذل المزيد من الجهد.

جاء ذلك خلال تهنئته منسوبي النيابة بالمقر الرئيس بالرياض وفروعها في مختلف مناطق المملكة بعيد الفطر المبارك، في حفل افتراضي بمشاركة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، والوكلاء المساعدين ورؤساء الفروع والدوائر والأقسام والموظفين.

وأكد «المعجب» أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية في بيئة العمل، لضمان سلامة الجميع، وعودة الحياة الطبيعية بمشيئة الله سبحانه وتعالى، داعيًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خُطاهما، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة.