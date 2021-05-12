أسباب تدعو إلى الحد من الوجبات السريعة في العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مع ظروف العيد والسهر واختلاف مواعيد النوم وتناول الوجبات قد تلجأ العديد من الأسر إلى تناول الوجبات السريعة بكثرة لجاهزيتها وسهولة الحصول عليها في أي وقت، فهل يعد تناول تلك الوجبات بكثرة أيام العيد يعد ظاهرة صحية.

تناول أطعمة صحية

تقول استشارية التغذية الدكتورة إيمان محمد لـ”متابعات الخليج 365“: رغم أن أيام العيد تعتبر استثنائية ولها خصوصيتها في الفرحة والبهجة إلا أنه يجب أن يكون هناك اهتمام أيضًا بالجانب الصحي الغذائي الذي يعتمد على تناول أطعمة صحية ليست دسمة أو مليئة بالدهون والسعرات الحرارية، وخصوصًا مع انتهاء رمضان الذي شهدنا فيه تناول نسبة كبيرة من الدهون والمقليات.

سمنة وكوليسترول وسكري

وبينت أن أهم الانعكاسات السلبية المترتبة من تناول الوجبات السريعة بكثرة هي التعرض لزيادة الوزن والسمنة بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والبروتينات، بجانب دورها في رفع الكوليسترول مما يسبب على المدى البعيد تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الإكثار من تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية يؤدي إلى مرض السكري (النوع الثاني)، وبجانب ذلك فإن الوجبات السريعة تخلو من الكثير من العناصر الهامة مثل المعادن والألياف، بل تساعد في الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، كما تؤدي الوجبات السريعة إلى حدوث تلبك في المعدة وعسر الهضم وقد تؤدي إلى التهابات وقرح وآلام في المعدة، ونجد أيضًا إن المواد الحارة المستخدمة في عمل الوجبات السريعة يمكن أن يؤدي لتهيج الأغشية الداخلية بالجهاز الهضمي.

عصائر طازجة ورياضة

وشددت على ضرورة أن يتم تناول كل العناصر الغذائية لضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف دون الاعتماد على نوع واحد من الوجبة كما هو الحال في الوجبات السريعة، مع ضرورة الحرص على تناول السوائل الصحية كالماء والعصائر الطازجة وتجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة الجاهزة، والحرص على ممارسة الرياضة ومنها المشي يوميًا لمدة نصف ساعة وليكن ذلك النهج متبعًا بشكل يومي بعد التمتع بأيام العيد.

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