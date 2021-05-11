السعودية اليوم / طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من المواقع في قطاع غزة



غزة 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عددا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقع "السفينة" غرب مدينة غزة بـثلاثة صواريخ، وتستهدف موقع القادسية التابع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعاً آخرًا غرب محافظة خانيونس، إضافة إلى محيط مسجد العطار غرب رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى اصابة عدد من الفلسطينيين وتدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال .

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