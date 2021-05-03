محمد الفلاح - محافظة العلا تسجل نسبة صفر بطالة

الإثنين 3 مايو 2021

قال وزير السياحة أحمد الخطيب، السبت، إن محافظة العلا المطلة على البحر الأحمر في شمال غرب البلاد، سجلت نسبة ”صفر“ بطالة بعد أن التحق كل الباحثين عن عمل فيها بوظائف.



وكان الوزير الخطيب يتحدث في ندوة حكومية بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق ”رؤية 2030″، وهي خطة تنموية عملاقة، عندما أشار للوظائف التي وفرها قطاع السياحة الحديث النشأة للمتعطلين عن العمل.

وذكر الخطيب أن جميع الشبان والشابات السعوديين الباحثين عن عمل في العلا، وجدوا وظائف، حيث تشهد المحافظة بالفعل نشاطاً لافتاً بفعل المشاريع السياحية والترفيهية التي تبنيها المملكة هناك، وبينها ”نيوم“ و ”البحر الأحمر“.

وقال الخطيب إن من بين مئة ألف وظيفة تم الإعلان عنها هذا العام في قطاع السياحة، تم شغل 15 ألف وظيفة في الربع الأول، فيما أقيمت آلاف الدورات التدريبية للراغبين في العمل بالقطاع.