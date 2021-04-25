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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية ، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

حماية المدنيين والأعيان المدنية:

وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وندد تحالف دعم الشرعية، باستمرار محاولات الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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