شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصل على مقعد بـ«الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة» و«السكان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066.‏

ونوه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة، ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.