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المملكة تحصل على مقعد بـ«الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة» و«السكان»

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الدمام - شريف احمد - حصلت المملكة العربية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066.‏

ونوه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة، ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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