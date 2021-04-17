شجاعة 3 مواطنين تنقذ عائلة من الغرق بعدما جرف السيل مركبتها في حائل (فيديو)

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تمكن ثلاثة مواطنين من إنقاذ أفراد عائلة من الغرق بعدما جرفت مياه السيول في أحد أودية منطقة حائل؛ المركبة التي كانوا يستقلونها.
وأفادت مصادر، أن ثلاثة مواطنين استطاعوا إنقاذ أفراد العائلة الذين كانوا داخل السيارة في وسط السيل؛ وهم رجل وزوجته.
وأبانت المصادر أن الحادثة وقعت عصر أمس الجمعة في مركز الرقب جنوب منطقة حائل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة شجاعة المواطنين الثلاثة في إنقاذ أفراد العائلة وإخراجهم من السيارة، بعد أن ربطوا حبلاً وتناوب أحدهم في إخراج أفراد العائلة من السيارة.
Source akhbaar24.argaam
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