فلكية جدة: قمر رمضان يقترن بالمريخ.. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّ مراقبي السماء في السعودية والوطن العربي يستعدون مساء اليوم السبت لرصد اقتران مميَّز بين القمر وكوكب المريخ، مشاهد بالعين المجردة حيث سيفصل بينهما (0.1) درجة فقط، وهذه مسافة ظاهرية قريبة ليظهرا معًا في نفس مجال رؤية المناظير أو التلسكوبات.

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبو زاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إنَّ وقوع القمر قرب المريخ يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي (397,577) كيلومتر فقط في حين أنَّ المريخ يبعد (285) مليون كيلومتر.

وأضاف أنَّ حوالي ربع القمر سيظهر مضاءً، ويبلغ اللمعان الظاهري للمريخ (1.5) لذا سيكون القمر أكثر إشراقًا من المريخ، وسيلاحظ أنَّ الكوكب الأحمر أصبح خافتًا الآن مقارنة بأكتوبر العام الماضي، عندما كان في التقابل- أقرب نقطة له من الأرض- ذلك لأنَّ المريخ يبعد الآن ضعف المسافة من الشمس، ومع ذلك فإنَّه لا يزال مرئيًا للعين المجردة وهو الكوكب الوحيد الذي يرصد في سماء المساء هذا الشهر.

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