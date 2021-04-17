إخماد حريق بمول تجاري في الرياض وإصابة 10 حالات باختناق

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادث حريق بحي الملك فهد بالرياض، والذي نتج عنه إصابة 10 حالات اختناق من خلال 4 فرق إسعافية، وتمَّ علاج 9 حالات بالموقع ونقلت حالة واحدة لأقرب مستشفى من الموقع.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا بحريق بأحد الأسواق التجارية بشمال الرياض عند الساعة 17.22، وتمَّ توجيه على الفور 4 فرق إسعافية للموقع، حيث تم معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقلت حالة واحدة لأقرب مستشفى.

وأضاف الجلاجل، أنه تم الانتهاء من الحادث عند الساعة 22.49، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرته حتى الانتهاء منه، مشيرًا إلى أنها شاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

ونوَّه الجلاجل في ختام حديثه على تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.

وأكَّد المتحدث باسم الهلال الأحمر في منطقة الرياض، أن المجتمع شريك أساسي وفعّال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمنًا في الوقت نفسه التجاوب من قبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية للوصول للمصابين في أسرع وقت ممكن.