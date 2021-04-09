شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 4 ملايين و66 ألف طن هدر غذائي في المملكة سنوياً ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من الهدر الغذائي خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك .
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم الأغذية المهدرة سنوياً في المملكة يبلغ 4 ملايين و66 ألف طن بسبب العادات الخاطئة والمفهوم الخاطئ عن الكرم .
ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة فيديو توعوي مشيرة إلى دور ربة المنزل في الحفاظ على النعمه تحت شعار " النقص ولا الزود " .