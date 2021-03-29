شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يدشن الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة غدا أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، ومتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجلس لكافة الأعمال ساهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية وفي بناء أساس متين يستند المجلس عليه مع إطلاقه بحلته الجديدة.