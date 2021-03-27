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قائد القوات البرية يرأس وفد وزارة الدفاع لحضور عرض عسكري في باكستان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

قائد القوات البرية يرأس وفد وزارة الدفاع لحضور عرض عسكري في باكستان

متابعات الخليج 365- واس

يرأس قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير يرافقه مدير مكتب معالي رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الطيار الركن عبدالإله بن راجح الكثيري وفد وزارة الدفاع لحضور العرض العسكري ليوم الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ، وذلك بحضور فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية, ومعالي وزير الدفاع برويز خان ختك ومعالي قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا وعدد من كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين من مختلف دول العالم .
وتأتي مشاركة الوفد بهذه المناسبه تعزيزاً ‏للعلاقات الأخوية المتميزه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

قائد القوات البرية


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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