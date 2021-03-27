دعوات النصر تحف أبطال الدفاع الجوي السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد المواطنين بالبطولات التي يسطرها أبطال الدفاع الجوي السعودي في الذود عن المملكة والتصدي للهجمات الحوثية الإرهابية التي يتم تنفيذها عبر طائرات مفخخة بدون طيار أو عبر مقذوفات وصواريخ باليستية مصدرها إيران بهدف استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بشكل ممنهج.

ولهجت ألسنة المواطنين بالدعاء لأبطال الدفاع الجوي السعودي بأن يحفظهم الله ويسدد رميهم وينصر المرابطين على الحدود الجنوبية مؤكدين أن بطولات الجيش في السعودية تجسد إخلاصهم وتفانيهم لينعم متابعات الخليج 365 والمقيم على أرض هذه البلاد بالأمن والأمان.

صقور في الجو وأسود على الأرض

وأطلق المغردون أكثر من وسم عبر تويتر للتعبير عن تأييدهم ومساندهم للجيش السعودي بكافة القطاعات حيث قال فاضل بن حميد: “#الدفاع_الجوي_السعودي صقورٌ في الجو … وأسودٌ في الأرض حفظكم الله وسدد رميكم وحمى الله البلاد والعباد من كيد الأعداء والخونة المجرمين”.

كفاءة الدفاع الجوي السعودي

وقال منذر آل الشيخ مبارك: “لا يوجد سلاح دفاع جوي على وجه الأرض اختبر وأثبت كفاءة مثل الدفاعات السعودية فكل الشكر لأبطال الدفاع الجوي .. محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الجامعات جريمة من جرائم الحرب، محاولة انتحارية أخرى فاشلة باستهداف مقرات جامعية مثل جامعة جازان وجامعة نجران كل الشكر لأبطالنا”.

بينما قال الإعلامي محمد البكيري: ” شكرًا رجال #الدفاع_الجوي_السعودي وحفظ الله البلاد والعباد.. من عنجهية واستفزازات أذناب إيران”.

الدفاعات السعودية تتصدى للمقذوفات الحوثية

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم أمس أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه نجران كما تمكنت من اعتراض مسيرة أخرى تجاه خميس مشيط فيما تم اليوم الجمعة اعتراض صاروخ باليستي حوثي في سماء نجران بواسطة الدفاعات السعودية.

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