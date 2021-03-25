شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تغلق 7 مساجد في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم(الخميس)، 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً، تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأكدت الوزارة أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً، 5 مساجد بمنطقة الرياض و4 مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.