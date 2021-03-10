لغز طفلة السيارة.. عثروا عليها بعد «خناقة شوارع»: أنا اسمي روما «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام معدودة، وتحديدًا في شارع النهضة بالجيزة، نشبت مشاجرة بين سائق سيارة وقائد دراجة بخارية، تعالت الأصوات ووقف المارة يشاهدونها من بعيد، حتى حضرت سيارة الشرطة، ليفر الجميع وتبقى السيارة بمفردها، لكن المفاجأة كانت وجود طفلة صغيرة بداخلها لم يتعد عمرها 5 أعوام.

مفاجأة صادمة كانت في انتظار الأجهزة الأمنية، حين وجدت الطفلة بمفردها، لم تعرف شيئًا سوى اسمها «روما»، وترديدها كلمات معدودة: «كنت مع بابا وماما»، ولم يستدل على أية معلومات إضافية عن الصغيرة.

وبالتحريات عن السيارة تبين أنها تعود لملكية شخص يدعى «هليو عبد السلام» مسجلة في مرور محافظة مطروح، ومن غير المعروف حتى الآن إذا كانت الطفلة ابنة قائد السيارة أم أنها مخطوفة.

وورد بلاغ إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، حمل رقم 22916، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الطفلة التي جرى إيداعها بالفعل داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة الجيزة.

وبحسب التحريات، فالمشاجرة اندلعت بين قائد سيارة معه سيدتين، وبالتحري عنهما اتضح أنهما تشكيل عصابي متخصص في السرقة، مع قائد دراجة بخارية، وهي المشاجرة التي لفتت الأنظار وقتها، وأخبر شاهد عيان يدعى «س.م» بتفاصيل ما رآه في المشاجرة.

صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفولة والأمومة، أكد أن شاهد عيان بالمشاجرة روى تفاصيل ما حدث قبل العثور على الطفل وحيدة داخل السيارة: «فيه شاهد عيان كان في الخناقة وشاف أن الطفلة كانت موجودة في العربية.. ووسط الخناقة جه واحد إدى صاحب العربية 3 موبايلات ورزمة فلوس.. ولما الشرطة جت كان كله هرب ومبقاش غير العربية دي.. وجواها الطفلة روما».