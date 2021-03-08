ابنة يوسف شعبان تروي قصة حب والديها: أمي كانت حلوة جدا وخجولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت سايناي، ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، في أول ظهور إعلامي لها، الذي جاء مع الإعلامية لميس الحديدى، في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «أون»، عن قصة حب والدها ووالدتها نادية، ابنة الأميرة فوزية.

وأوضحت سايناي، أن اللقاء الأول بين والدها ووالدتها جاء من خلال إحدى حفلات الجامعة الأمريكية؛ إذ كانت تدرس ابنة الأميرة فوزية بها، وفي عامها الدراسي الأول، ونشأت بينهما قصة الحب.

ووصفت سايناي، والدتها بأنها: «كانت حلوة جدًا.. وبابا بيحب الحاجات الحلوة»، مشيرة إلى أنها اتسمت بالخجل الشديد، فبادر والدها بالحديث معها ومصارحته بمشاعر الحب، وفاجأها بطلب الزواج.

وأوضحت سايناي، أن زواج والديها قوبل بالرفض في البداية، بسبب التكافؤ، فحين ذهب والدها لتقدم إلى جدها إسماعيل باشا شيرين، آخر وزير حربية في العهد الملكي، رفض: «قال له.. مش هينفع عشان فرق السن كان كبير بين والدي ووالدتي، وكمان كان وقتها بقى فنان مشهور.. وكان متجوز قبلها الفنانة ليلى طاهر».

ونوهت سايناي، إلى أن والديها أصرا على إتمام زواجهما في العام 1971: «لما سألتها مرة حبيتيه ليه قالتلي كان حلو وكلامه حلو جدا.. لأنها كانت طيبة أوي وصغيرة وقت تقدمه للزواج منها».

وفاة يوسف شعبان

وتوفى الفنان الكبير يوسف شعبان، صاحب الـ 89 عاما، داخل أحد مستشفيات العجوزة بالجيزة، وكانت زينب يوسف شعبان أكدت قبلها بساعات أن حالة والدها الصحية حرجة وموضوع على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وأنه أصيب بالفيروس في أعقاب عودته من تصوير أحد المسلسلات، التي كان مقررا عرضها في شهر رمضان المقبل، حيث تم التصوير في لبنان.