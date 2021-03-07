كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 10:41 صباحاً - للعناية بالبشرة أساسيات لا يمكن للمرأة أن تتخطاها مهما كانت الظروف، فهي ضرورية جداً للحفاظ على بشرة مشرقة على الدوام، خصوصاً المرأة العاملة، التي لا يكون لديها الوقت في أحيان كثيرة لاستخدام مستحضرات المكياج التي تعمل على تغطية الشوائب والعيوب وتمنح البشرة توهجاً وتورداً.

وفي هذا المقال، نرصد لك أساسيات العناية عليك معرفتها لبشرة مشرقة.



غسول الوجه

غسول الوجه Gentle Skin Cleanser



يعد تنظيف البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة، لكن احرصي على اختيار أنواع غسول الوجه التي تزيل الأوساخ والزيوت والدهون الموجودة على سطح البشرة، وفي الوقت نفسه لا تسبب أي جفاف للبشرة، على أن تستخدمي غسول الوجه يومياً، في الصباح والمساء، مما يساعدك في الحفاظ على بشرة ندية ومشرقة، ومكافحة ظهور البثور وحب الشباب. بإمكانك تجربة غسول الوجه Gentle Skin Cleanser.

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التونر

Pixi by Petra Glow Tonic



الخطوة الثانية في أساسيات العناية بالبشرة، هي استخدام التونر، فهو يعمل على تحقيق التوازن بين درجة الحموضة في الجلد وإزالة خلايا الجلد الميت. وهذا التوازن يساعد البشرة في امتصاص منتجات ومستحضرات العناية بالبشرة بشكل أفضل، مما يؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة. استخدميه في الصباح والمساء. جربي مثلاً Pixi by Petra Glow Tonic.

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كريم الترطيب

Tatcha The Indigo Cream



ترطيب البشرة هو الخطوة الثالثة في أساسيات العناية بالبشرة، إلا أنه عليك الحرص على اختيار مرطب خفيف الوزن يوفر لك ترطيباً صحياً لبشرتك، من دون أن يسبب في إفراز زيوت زائدة على سطح البشرة، مما يعمل على منحك بشرة صحية ندية خالية من اللمعان المزعج، وذات ملمس حريري. استخدميه في الصباح والمساء. بإمكانك تجربة Tatcha The Indigo Cream.

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الواقي الشمسي

Shiseido Urban Environment Oil Free UV Protector SPF 42



الواقي الشمسي هو الخطوة الضرورية في أساسيات العناية بالبشرة، فهو يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، التي تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة وإصابتها بالتصبغات وغيرها... لكن احرصي على استخدام واقيات الشمس الغنية بأكسيد الزنك. استخدميه في الصباح، أو عدة مرات في اليوم إذا كنت تتعرصين بكثرة لأشعة الشمس. جربي على سبيل المثال Shiseido Urban Environment Oil Free UV Protector SPF 42.

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السيروم

Face Base Priming Moisturizer



السيروم هو مستحضر يحتوي على جزيئات صغيرة جداً تستهدف مشاكل جلدية معينة، وهو خطوة ضرورية في أساسيات العناية التي عليك معرفتها لبشرة مشرقة. استخدميه في الصباح والمساء، فهو سيساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة بتوفير العناية القصوى ببشرتك. احرصي على اختيار أنواع السيروم التي تحتوي على حمض الساليسيليك وزيت شجرة الشاي، أو تلك التي تعتمد في تركيبتها على الريتينول. بإمكانك تجربة سيروم الوجه Vitamin C&E Treatment من Renée Rouleau.

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ماسك الوجه

Dior Capture Totale Dreamskin 1-Minute Mask



يعد ماسك الوجه من أهم الخطوات في أساسيات العناية بالبشرة، لكن احرصي على اختيار أقنعة الوجه التي تستهدف احتياجات بشرتك، مثل الخطوط الدقيقة، التجاعيد، تفتيح البشرة، ترطيب البشرة.... كذلك، استخدمي ماسكات الوجه التي تشتمل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، التي تغذي البشرة وتكافح التجاعيد وتجعلها أكثر توهجاً وإشراقاً. ننصحك بتجربة ماسك الوجه من علامة ديور Dior، Dior Capture Totale Dreamskin 1-Minute Mask.

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كريم العين

Black Rose Eye Contour Fluid

لا تكتمل أساسيات العناية التي عليك معرفتها لبشرة مشرقة، من دون العناية بالعين التي تؤثر على جمال بشرة الوجه ككل، بالتالي من الضروري استخدام أحد كريمات العين المناسبة لنوع البشرة، وذلك للحفاظ عل منطقة العين مضيئة وناعمة ومتجددة. جربي مثلاً كريم العين Black Rose Eye Contour Fluid.

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