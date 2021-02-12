الامارات | أين تذهب.. باقات ورد طويلة العمر في «فالنتاين»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. باقات ورد طويلة العمر في «فالنتاين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 فبراير 2021

مع اقتراب الاحتفال بـ«الفالنتين» لديكم الفرصة الرائعة لاختيار الهدايا المثالية للأشخاص المميزين في حياتكم. من المعروف حول العالم أن 14 من فبراير هو يوم الاحتفال بـ«الفالنتين» الذي يعرف بيوم الحب، وعادة ما يفضل الكثيرون شراء باقات الورود لأحبائهم للتعبير عن مشاعرهم. في هذا «الفالنتين» يمكنكم مفاجأة من تحبون بباقة فريدة من الورود طويلة العمر (إنفينيتي) التي تبقى بنفس جمالها وتألقها لأكثر من عام لتكون هدية خاصة تمنح السعادة لمن يتلقاها حتى احتفال السنة التالية، وتعبّر عن بالغ الاهتمام والحب والعناية الفائقة في اختيار هدية لا مثيل لها في يوم خاص.

فإذا كان اختيارك في هدية «الفالنتين» هذا العام باقة أنيقة من الورود طويلة العمر، فأنت بحاجة إلى إبداعات Black and Blanc من أرقى تنسيقات الورود وأكثرها جمالاً وفخامة. نقدم لكم في Black and Blanc مجموعة مختارة من باقات الورود طويلة العمر بألوان وتصميمات مختلفة تتناسب مع مختلف الأذواق الراقية لتكون هديتك الفريدة في «الفالنتين».

باقات الورود المنسقة تأتي في أحجام مختلفة ويمكنكم إرفاق بطاقة خاصة، لتكون الهدية أكثر تفرّداً وجاذبية ورومانسية.

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