الامارات | رحيل الممثلة الأميركية سيسلي تايسون عن 96 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الممثلة الأميركية سيسلي تايسون عن 96 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مجلة فارايتي إن الممثلة الأميركية سيسلي تايسون توفيت أول من أمس عن عمر 96 عاماً.

وامتدت مسيرة تايسون 60 عاماً اشتهرت خلالها بتجسيد شخصية المرأة السوداء القوية التي تصارع مصاعب الحياة، وحازت جائزة إيمي وجائزة توني.

وأشهر الأدوار التي أدتها تايسون أدوارها في أعمال تاريخية، مثل فيلم «ساوندر» من إنتاج عام 1972، الذي لعبت فيه دور زوجة مزارع أجير في لويزيانا.

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