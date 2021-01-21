زوجة أب حنونة وغيرت اسمها لأمينة بعد إسلامها.. جوانب من حياة ماري منيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وراء كل فنانة من عملاقة الفن المصري الجميل حكايات نتعلم منها مآثر نفتقدها كثيرا في عالمنا المعاصر، ومن هولاء العظماء أشهر حماة عرفها الوسط الفني، ماري منيب والتي استطاعت أن تؤدي الدور بكفاءة، فنجدها صاحبة رأي صائب وحكمة في التعامل مع قانون الأزواج، علاوة على ذلك فلديها العديد من الأفيهات والأمثلة التي حينما تسمعها يخطر على بالك الفنانة العظيمة.

ويتزامن اليوم 21 يناير، ذكرى الثانية والخمسين على وفاة الفنانة ماري منيب، التي ولدت في دمشق، وجاءت مع أسرتها لمصر وسكنت في حي شبرا بمدينة القاهرة.

بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة، كراقصة في الملاهي ثم بدأت حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1937 وتوالت أعمالها في المسرح والسينما وقامت ببطولة أفلام سينمائية عدة، واشتهرت بأداء دور الحماة التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها فتفسد الأشياء ثم تنسحب عن حياتهما.

ويُقدم هُن جوانب أخرى عن ماري منيب، بعيدًا عن الفن، خلال السطور التالية.

ماري منيب زوجة أب

لعب القدر والصدفة في تشكل حياة ماري الشخصية، بعدما كانت أحكمت رأيها في الزواج، وعكفت عنه بعد زيجتها الأولى، لكنها غيرت رأيها عقب وفاة شقيقتها إذ وجدت نفسها أمام المسؤولية تجاه أبناء شقيقتها الراحلة، وفي زيارة لهم تفاجأت بابنة شقيقتها كوثر، تقرأ رواية عن زوجة الأب ودموعها تنهمر وتبلل ملابسها.

غلبت عاطفة أمومة ماري تجاه أبناء شقيقتها، حتى لا تتركهم تحت رحمة زوجة أب غير والدتهم، خوفًا من تكرار المصير ذاته التي عاشته إذ عانت من حرمان الأب في الصغر.

ماري منيب وقصة زواجها

تزوجت ماري منيب، من زوج شقيقتها الراحلة، المحامي عبد السلام فهمي، وكان على الديانة الإسلامية وهي ليست عليها، ما جعلها تندمج معهم وتأثرت بالطقوس الإسلامية من تلاوة للقرآن، التي تسمعه كل يوم في منزل والدة زوجها.

قررت ماري تعلم آيات القرآن الكريم وقواعد الإسلام، وكانت تساعده في لك حماتها التي تكفلت بشرح معاني الآيات القرآنية، حتى أتمت حفظ آيات القرآن.

اعتناق ماري منيب للإسلام

داخل محكمة مصر الإبتدائية وتحديدًا في عام 1937، قررت ماري إشهار إسلامها بحضور الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة، ونطقت الشهادتين أمامهما ومن ثم قررت تغيير اسمها من ماري ليصبح أمينة.

وثيقة اعتناق ماري الإسلام وتغيير اسمها لأمينة

وجاء ذلك خلال وثيقة، دون خلالها، حضرت السيدة ماري منيب المقيمة في 6 شارع روبي شماع بشبرا، وبأنها كانت مسيحية كاثوليكية، واعتقنت الإسلام ونطقت الشهادتين، واختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي عبد الرحمن أحمد ، المقيم بنفس المنزل المذكور، وعليه فإن فهمي، كان سببًا في إسلام شقيقتها ثم إسلامها أيضًا.