«كل حاجة وعسكها».. سيدة هندية قتلت زوجها وحاولت الانتحار حزنا عليه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقة الأفلام السينمائية، قتلت سيدة هندية زوجها بطريقة بشعة في العاصمة نيودلهي، واعترفت بجريمتها عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، وفقًا لما ذكره موقع indtv الهندي.

وبعد أن اعترفت السيدة التي تبلغ من العمر 36 عامًا، وكتبت تفاصيل ما فعلته حاولت أن تضع حدًا لحياتها حتى تموت انتحارا في العاصمة الهندية.

وأكدت الشرطة الهندية، صباح اليوم، أنها ذهبت إلى مسرح الجريمة، بعد أن تلقت اتصالًا من أحد الجيران ومالك الشقة المستأجرة بشأن جريمة محتملة.

وأرسل أحد الجيران الصورة التي نشرتها السيدة عبر حسابها الرسمي «فيسبوك» إلى الشرطة، واعتمدوا عليها بمثابة دليل على وقوع جريمة داخل الشقة وكان لا بد من طلب النجدة والاستغاثة حتى يتحققوا من شكوكهم.

فى خلال ساعات قليلة، قال مالك الشقة إنه حاول التواصل كثيرًا مع الزوجين لكنهما لم يفتحا الباب، وعندئذ، ساورته الشكوك في وقوع شيء ما.

وأشارت الشرطة إلى أنها وجدت الشقة في حالة مروعة، إذ كانت مضرجة بالدماء على الجدران والأرضية.

وتم العثور على الزوج البالغ من العمر 37 عامًا، وهو غارق في دمه، بينما كانت آثار طعنات كثيرة منتشرة على جسمه، بينما تم العثور على الزوجة وهي فاقدة للوعي على مقربة منه داخل شقتهما، ثم تم أخذها إلى المستشفى حيث تتلقى العلاج بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة ارتكابها للجريمة.

ويذكر الزوجان أنه لم يكن لديهما أطفال، وكانا يعملان في قطاع التأمين، ونشب بينهما خلافات ومشاكل كثيرة وبخاصة في الفترة الأخيرة التي تصاعدت فيها الأمور حتى وصلت للقتل.

وفتحت الشرطة قضية قتل ضد الزوجة، ومن المقرر أن يبدأ الاستماع إليها عقب تحسن حالتها الصحية نتيجة محاولة الانتحار التي انتهت بالفشل بعد أن رأت أمامها زوجها غارق في دمائه بعد أن طعنته.