الامارات | أوباما يفوز بجائزة «إيمي» عن مسلسله الوثائقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، على جائزة «إيمي» عن سرده لمسلسله الوثائقي «آور غرايت ناشونال باركس» (محمياتنا الوطنية العظيمة) على «نتفليكس»، على ما أعلنت أكاديمية التلفزيون الأميركية، أمس. ويقام حفل توزيع هذه الجوائز في 13 سبتمبر، لكن يسبق ذلك الإعلان عن الجوائز الثانوية. وبعد ترك منصبه في عام 2017، كتب أوباما وزوجته ميشال مذكرات حققت مبيعات مرتفعة، وأسسا شركة إنتاج وقّعت عقداً مع «نتفليكس» بعشرات الملايين من الدولارات.