فوائد مذهلة لـ الزنجبيل على صحة الإنسان.. ملعقة واحدة تكفي

القاهرة - سمر حسين - صحة

توجد الكثير من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان والمتوافرة بسهولة في المنازل، ولكن ربما لا يعلم البعض عن مدى أهميتها، مثل الزنجبيل الذي يعتبر من النباتات التي تحتوي على فوائد عدة.

وشرح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عبر «هن»، عن أهمية الزنجبيل، وما يحتويه من فوائد سواء باستخدامه طازجا أو مسحوق أو مشروب أو زيت.

وأشار «بدران» إلى أن ملعقة كبيرة من الزنجبيل، تحتوي على:

-4.8 سعر حراري.

- 1.07 جرام من الكربوهيدرات.

- 12 جم من الألياف الغذائية.

- 11 جم من البروتين.

- 05 جرام دهون.

- 1 جرام من السكر.

- الفيتامينات والمعادن، فيتامين ب 3 وب 6، فيتامين سي، حديد، بوتاسيوم، مغنيسيوم، فوسفور، زنك، حمض الفوليك.

- 400 مركب كيميائي.

فوائد الزنجبيل على صحة الإنسان

- يعمل الزنجبيل على تحسين وظائف المخ وتعزيزه بشكل مباشر.

- تعمل مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بالزنجبيل على منع الاستجابات الالتهابية التي تحدث بالدماغ.

- يعتبر الزنجبيل مفيد لأصحاب مرض السكري.

- مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

- يساهم الزنجبيل في تحفيز الدورة الدموية.

- الزنجبيل من النباتات المفيدة لرفع المناعة.

- من فوائد الزنجبيل أيضا أن يعمل على خفض الدهون والكوليسترول الزائد.

- يساهم الزنجبيل أصحاب السمنة على فقدان الوزن الزائد.

- الزنجبيل من النباتات المفيدة للوقاية من الإمساك.

- يعتبر الزنجبيل مضاد طبيعي للغثيان.

- كما يكافح الزنجبيل نزلات البرد.

- يساعد الزنجبيل في تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن وجود كمية زائدة من الشوارد الحرة بالجسم.

- ويقي الزنجبيل من عدد من الأمراض مثل الشيخوخة المبكرة، السمنة، تأخر النمو، الحساسية، نقص المناعة، السرطانات، والقولون.