ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الطعام مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تناول الشاي بعد الفطار مباشرة من العادات الغذائية الضرورية لدى الكثير من الأشخاص محبي الشاي، لكن هل تعلم أن هذه العادة تسبب العديد من الأضرار على صحة الإنسان؟

يقول الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، إن من الأفضل تناول الشاي بعد الطعام بساعة أو ساعتين على الأقل، ولكن مع ضرورة تناوله بكميات قليلة.

وأشار إلى العديد من الأضرار التي يسببها تناول الشاي بعد الطعام مباشرة فيما يلي:

- يقلل من قدرة المعدة على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة، وأبرزها عنصر الحديد.

- كما يتداخل أيضا مع امتصاص عنصر مهم يحتاجه الجسم يوميا، وهو عنصر الكالسيوم.

- يؤدي تناول الشاي بعد الطعام مباشرة إلى الإصابة بعسر الهضم، أو تعطيل وظيفة عملية الهضم.

- الإفراط في تناوله يؤدي إلى استهلاك المزيد من السكر في اليوم، وبالتالي احتواء الجسم على الكثير من السعرات الحرارية، ما يعزز من زيادة الوزن.

- بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم، يمكن يسبب استهلاكه بصورة كبيرة إلى ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بارتجاع المريء، يعتبر من المضاعفات الصحية الذي يسببها تناول الشاي بعد الطعام.

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