لمرضى القولون العصبي.. ابتعدوا عن تناول هذه الأطعمة تضر بصحتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

تناول الطعام بكثرة وخاصة اللحوم، قد تسبب العديد من المشاكل لمرضى القولون العصبي.

وهناك أطعمة يجب أن تبتعد عنها مرضي القولون العصبي أو تقلل منها قدر الإمكان، وذلك وفقًا لما ورد في موقع "healtline".

-اللحوم الحمراء

تحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد، وهذا بدوره يعرض معدتك لحدوث اضطرابات شديدة وصعوبة في هضم الطعام، وتزيد من فرص تعرضك للإصابة بالإمساك.

- الكاكا

في حال الإفراط في تناول الكاكا أو اختيار ثمار غير ناضجة، فإن ذلك يسبب الإمساك لاحتوائها على نسبة عالية من حمض التانيك الذي يؤدي إلى إبطاء حركة الطعام في الأمعاء.

- منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، صحية ومصادر رائعة للحصول على الكالسيوم والمعادن المهمة، لكن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم.

- الموز

يحتوي على نسبة من النشا المسببة للإصابة بالإمساك، ولذا إذا كنت من الأشخاص المعرضون للإصابة بالإمساك فيمكنك تناول 2 ثمرة من الموز في الأسبوع.

- القمح

الأطعمة الغنية بالجلوتين تتسبب في حدوث بطيء في حركة الأمعاء، وتعرضك لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، ولذا عليك التقليل من تناول القمح والأطعمة المصنوعة منه للحد من الإصابة بالإمساك.

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