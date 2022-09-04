لا تتجاهلها.. علامة شائعة في وجهك تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السرطان مرض مميت، لكن إذا تم اكتشافه في مرحلة لاحقة، يمكن علاجه إذا اكتشف الشخص العلامات في مرحلة مبكرة وحصل على مساعدة طبية، هذا هو السبب الذي يجعل خبراء الصحة ينصحون دائمًا بإجراء فحوصات منتظمة للجسم كل عام وزيادة انتظام الفحوصات مع تقدم العمر.

بصرف النظر عن الفحوصات الطبية، يمكن للمرء أن يكتشف علامات السرطان من خلال الملاحظة الذاتية، هناك أعراض معينة مرتبطة بالسرطان وهي شائعة جدًا لدرجة أن المرء يميل إلى تجنبها على افتراض أنها قد تختفي من تلقاء نفسها، سبب آخر وراء عدم ملاحظة الأعراض المبكرة للسرطان هو أنها لا تؤثر على الحياة الطبيعية للفرد، يؤدي السرطان إلى تفاقم التعب عندما يصل إلى مرحلة متقدمة وفي هذه المرحلة يلاحظ، وفقا لموقع timesofindia.

ومن ثم، إذا كان المرء يقظًا ويراقب العلامات الشائعة التي تستمر لفترة أطول، فيمكن التحقق من تقدم السرطان.

- تورم الوجه مرتبط بسرطان الرئة

يعد الوجه المنتفخ مؤشرًا محتملاً لسرطان الرئة، عادة في هذه الحالة، تتضخم المنطقة المحيطة بالعينين.

يميل معظم الناس إلى تجاهل هذه العلامة لأن الوجه المنتفخ يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الشائعة مثل البرد أو قلة النوم، مع مرور الوقت، يعتاد الناس على ذلك، حتى يصبح من الصعب تجاهله.

ينتفخ الوجه بسبب سرطان الرئة، حيث تمنع أورام الرئة تدفق الدم في الوريد الأجوف العلوي، ويعتبر هذا أول علامة لسرطان الرئة ويظهر في الغالب عندما يكون الشخص مستلقيًا.

غالبًا ما يرتبط الانتفاخ باحمرار في الوجه.

- ما هي العلامات الشائعة المرتبطة بسرطان الرئة؟

بصرف النظر عن تورم الوجه، فإن العلامات المبكرة الأخرى لسرطان الرئة هي: تورم الرقبة والذراعين والصداع وتشوش الرؤية والإغماء والاحمرار غير المبرر على الوجه والكفين.

- ما هي الأعراض الأخرى لسرطان الرئة؟

ومن الأعراض الأخرى لسرطان الرئة السعال المستمر وضيق التنفس وألم الصدر وبحة الصوت وانخفاض الوزن وفقدان الشهية والتعب الشديد والالتهابات المرتبطة بالجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

- ما هو مدى انتشار سرطان الرئة؟

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة علم الأورام الصدري، في الهند، يمثل سرطان الرئة 5.9٪ من جميع أنواع السرطان و 8.1٪ من جميع الوفيات المرتبطة بالسرطان.

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم إلى جانب سرطانات الثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا.

في عام 2020، تم الإبلاغ عن 2.21 مليون حالة إصابة بسرطان الرئة في جميع أنحاء العالم، وكان هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان في نفس العام، حدث ما مجموعه 1.8 مليون حالة وفاة عبر دول العالم في نفس العام بسبب سرطان الرئة.

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