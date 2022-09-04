"مريت بالموقف دا قبل كدا".. ما السر وراء هذا الشعور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل سبق لك أن واجهت شعورًا مفاجئًا بالألفة وأنت في مكان جديد تمامًا؟ أو الشعور بأنك أجريت نفس المحادثة مع شخص ما من قبل؟

يُعرف هذا الشعور باسم ديجا فو (مصطلح فرنسي يعني "تمت رؤيته بالفعل") ويقال إنه يحدث على أساس عرضي في 60-80٪ من الأشخاص، إنها تجربة غالبًا ما تكون عابرة وتحدث بشكل عشوائي، وفقًا لموقع "healthline".

- ما هو ديجا فو؟

عبارة فرنسية تعني "شُوهد مسبقاً أو تمت رؤيته بالفعل، وهو إحساس غريب بأن تجربتك الحالية أو الموقف التي تمر به هو ذكريات لشيء حدث من قبل.

على الرغم من أن ديجا فو يمكن أن يصاحب نوبات لدى الأشخاص المصابين بصرع الفص الصدغي، إلا أنه يحدث أيضًا للأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية.

- أسبابه

1. نظرية الانقسام

تقترح نظرية الانقسام في الإدراك أن الديجافو يحدث عندما ترى شيئًا في وقتين مختلفين، في المرة الأولى التي ترى فيها شيئًا ما، قد تخرجه من زاوية عينك أو تشتت انتباهك.

يمكن أن يبدأ عقلك في تكوين ذاكرة لما تراه حتى مع الكم المحدود من المعلومات التي تحصل عليها من لمحة غير مكتملة، لذلك قد تحصل بالفعل على أكثر مما تدرك.

بمعني آخر، نظرًا لأنك لم تمنح التجربة انتباهك الكامل في المرة الأولى التي دخلت فيها إلى ذهنك، يبدو الأمر وكأنه حدثان مختلفان، لكنها في الحقيقة مجرد تصور واحد مستمر لنفس الحدث.

2. خلل الدماغ

تشير نظرية أخرى إلى أن الديجافو يحدث عندما يحدث "خللا" في الدماغ، ويعاني من عطل كهربائي قصير، على غرار ما يحدث أثناء نوبة الصرع.

ويحدث ذلك كنوع من الخلط عندما يكون كل من جزء الدماغ الذي يتتبع الأحداث الحالية، وجزء الدماغ الذي يتذكر الذكريات نشطًا.

إضافة إلى ذلك، يمكن للذكريات قصيرة المدى أن تأخذ طريقا مختصرا لتخزين الذاكرة طويلة المدى، ما يجعلك أن تشعر كما لو كنت تستعيد ذكرى قديمة بدلاً من شيء آخر حدث.

3. إسترجاع ذاكرة

أشار البحث الذي أجرته آن كليري، باحثة ديجافو وأستاذة علم النفس في جامعة ولاية كولورادو، إلى أن الديجافو قد يحدث ردًا على حدث يشبه شيئًا مررت به لكنك لا تتذكره، حدث ذلك في الطفولة، أو لا يمكنك تذكره لسبب آخر.

4. تجربة نفسية:

الديجافو يرتبط بنوع من التجربة النفسية، مثل تذكر شيء مررت به في حياة سابقة أو في حلم.

- متى يجب القلق؟

غالبًا لا يوجد سبب خطير للديجا فو، ولكن يمكن أن يحدث قبل نوبات الصرع أو أثنائها.

يدرك عديد من الأشخاص الذين يعانون من النوبات أو أحبائهم ما يحدث بسرعة كبيرة.

ولكن على الرغم من شيوع النوبات البؤرية، إلا أنه لا يمكن التعرف عليها على الفور دائمًا على أنها نوبات.

تبدأ النوبات البؤرية في جزء واحد فقط من دماغك، على الرغم من إمكانية انتشارها، كما أنها قصيرة جدًا، قد تستمر دقيقة أو دقيقتين، لكن عادة تنتهي بعد بضع ثوانٍ فقط.

لن تفقد وعيك وقد يكون لديك وعي كامل بمحيطك، لكن قد لا تكون قادرًا على الرد أو الاستجابة.

يحدث الـ"Déjà vu" عادة قبل النوبة البؤرية، وقد تواجه أعراضًا أخرى، مثل:

الوخز أو فقدان السيطرة على العضلات.

الاضطرابات الحسية أو الهلوسة، بما في ذلك تذوق أو شم أو سماع أو رؤية أشياء غير موجودة.

تكرار الحركات اللاإرادية، مثل الوميض أو الشخير.

اندفاع العاطفة لا يمكنك تفسيره.

إذا كنت قد عانيت من أي من هذه الأعراض، أو كنت تعاني من ديجا فو بانتظام (أكثر من مرة في الشهر)، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص على الفور.

يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض الخرف، حتى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الخرف قد يخلقون ذكريات كاذبة ردًا على التجارب المتكررة للديجا فو.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟