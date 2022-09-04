7 نصائح مهمة في إتيكيت تربية الأطفال.. «عوديه على تحمل المسؤولية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربية الأطفال بشكل سليم من الأمور الصعبة، وكذلك المهمة جدا حتى يصبح إنسان سوي وتصرفاته مناسبة في مختلف المواقف، لذا يجب تعليمهم منذ الصغر حتى يكون شخص مسؤول.

وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي بعض النصائح الهامة في تربية الأطفال سواء خلال التعامل مع الآخرين أو في اللعب أو أثناء الزيارات، وهي.

إتيكيت تربية الأطفال

- الحرص على ألا يكون أناني خلال اللعب مع الأطفال الآخرين ولا يعمل على الصراخ، وبعد الانتهاء من اللعب يجب أن يتعلم ترتيب وتنظيم المكان.

- يجب أن يتعلم الطفل الطريقة الصحيحة للسلام على الآخرين والإجابة عليهم بكلمات بسيطة خلال توجيه الحديث له.

«لازم يكون في إشارات بين الأهل والطفل»

- قبل الزيارات المنزلية يجب تشجيع الطفل بالالتزام بالهدوء عن طريق على سبيل المثال إخباره بجلب لعبة له إذا فعل ذلك.

- يجب تعليم الطفل بعض الإشارات التي تكون بينكم من أجل الانتباه في حال تصرف بشكل خاطئ خلال التواجد مع آخرون.

- تنبيه الطفل بأن ما يحدث في المنزل بين الأسرة، يعتبر سرا من أجل الشعور بأهمية الموضوع وأنه مسؤول، وفقا لخبيرة الإتيكيت.

- تعليم الطفل شكر الآخرين بعد الحصول على شيء ما.

- من المهم أيضا تدريب الطفل على استخدام خلال الحديث كلمات الطلب والاعتذار، على سبيل المثال «لو سمحت».