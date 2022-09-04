أستاذ أغذية يحذر من إزالة الجزء المتعفن من الطعام وتناول الباقي

القاهرة - سمر حسين - صحة

عندما تظل بعض المنتجات الغذائية في المنزل لفترة طويلة مثل الفاكهة أو الخبز ينتج في أجزاء منها «عفن» ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى نزع هذا الجزء المصاب وتناول الباقي منه باعتباره صالحا، لكنهم لا يعلمون أن هذه العادة تشكل خطرا على صحتهم.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية قال لـ«هن»، إن هناك الكثير من الأشخاص من ينزعون أجزاء العفن من على ثمار الفاكهة مثل البرتقال أو التفاح أو الجوافة وغيرها، أو من على الخبز سواء البلدي أو الفينو، ويتناولون الباقي منه معتقدين أنه يكون صالحا لطالما لا يحتوي على لون العفن.

أوضح أستاذ علوم الأغذية أن هذه العادة السيئة تسبب أضرارا، مشيرا إلى أن هذا العفن يخرج منه مواد يطلق عليها «توبسينات» التي تكون سامة وتجتمع في الجسم: «المفروض لما نلاقيها منعتمدش أن إحنا نشيل الجزء المتعفن وناكل الباقي، لأن العفن ده والسموم دي ملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحة ومنعرفش امتدت أد ايه في الثمرة أو في العيش».

وتابع الحوفي أنه ربما يكون هذا العفن امتد على جميع ثمرة الفاكهة أو الخبز ولا تظهر على باقي الأجزاء.

ونصح أستاذ علوم الأغذية بالاستغناء عن المنتج الذي يحتوي على عفن حتى وليس فقط الجزء الصغير: «لأن ممكن المادة السامة انتشرت في مساحة أكبر والمادة السامة ملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحة وهاكلها ومش حاسس بيها».

أضرار عفن الفاكهة أو الخبز

وتحدث أستاذ علوم الأغذية عن أضرار عفن الخبز أو الفاكهة قائلا: «لو من عادتك بتشيل الجزء المتعفن وتاكلها عادي على المدى الطويل هيحصلك مشاكل في الكبد بالذات والجسم ككل، أحسن حاجة كإجراء وقائي أي حاجة فيها عفن متتكلش».