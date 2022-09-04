3 خطوات تساعدك في تقويم طفلك المشاغب.. «بلاش عنف»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أزمة كبيرة يواجهها العديد من الآباء عند محاولة السيطرة على الأطفال المشاغبين، خاصة عند الخروج من المنزل لقضاء أوقات عائلية، أو زيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب، وذلك نظرًا لكثرة الأفعال المزعجة من قبل هؤلاء الصغار.

وحسب ما كشف موقع parenting العالمي، هناك العديد من الخطوات التي تساعد الآباء في كيفية تهذيب سلوك الطفل المشاغب، وكذلك السيطرة عليه دون اللجوء إلى العنف أو اتباع الوسائل السلبية.

1- ضع حدودًا له

يجب وضع حدودًا واضحة في التعامل داخل وخارج المنزل، وإفهامها لصغيرك، حتى يدركها جيدًا ويبدأ في التأقلم معها.

2- لا تغير من صور التعامل مع الطفل

لا تعامل طفلك بشكل مختلف كل يوم، فإذا كنت في يوم من الأيام حازمًا معه فلا تتساهل في اليوم التالي، لأنه بذلك سوف لا يأخذ رد فعلك على محمل الجد، فعلى سبيل المثال، إذا لم تسمح له يومًا ما بمشاهدة التلفزيون لفترة طويلة، وفي اليوم التالي سمحت له بمشاهدة كل ما يريده لمجرد أنك مشغول وتريده أن يلتزم الصمت، فسوف يتجاهل ردود أفعالك ناحيته.

3- منحه الاستقلالية

امنح طفلك القليل من الاستقلالية فيما يتعلق باختيار ملابسه الخاصة أو تقرير كيف يرغب في تناول الطعام أو الشراب، حتى لا يشعر بالضغط النفسي.