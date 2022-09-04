علامة تظهر بوضوح في الظهر تشير إلى إصابتك بمرض السكري.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من العلامات التي تظهر على الظهر، ويمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض ما، ومنها البقع الداكنة، لذا سوف نذكر في التقرير التالي حول الأمراض التي يمكن أن تشير إليها.

مرض السكر

من أكثر العلامات شيوعًا التي تنتج عن الإصابة بالسكري، ظهور البقع الداكنة على الجلد، كما أن هناك حالات مصاحبة لمرض السكري، ومنها الشواك الأسود، الذي يتسبب في ظهور بقع داكنة على الظهر والساق، أو اعتلال الجلد السكري، والذي قد يخلط الأشخاص بينه وبين البقع العمرية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

تهيج الجلد

هناك العديد من منتجات العناية بالجلد والشعر التي يمكن أن تؤدي إلى تكون بقع داكنة على الظهر.

الآثار الجانبية للدواء

عادة ما يكون لجميع الأدوية آثار جانبية مختلفة، ومنها التي تؤثر على الجلد، وتؤدي إلى تصبغة وظهور بعض البقع في مناطق مختلفة، ومنها الظهر، وتعد العقاقير المضادة للالتهابات الأكثر شيوعًا في تلك الحالة.

علاج بقع الظهر

غالبًا لا تحتاج البقع الداكنة الموجودة على الجلد إلى علاج، لكن قد يرغب البعض في إزالة البقع لأسباب تجميلية.

لذا يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يقدم كريمات أو إجراءات لتفتيح البقع الداكنة، أو إزالتها في بعض الحالات، وتحدد وفقًا لحالة المريض والسبب المسؤول عن تلك البقع، وهناك أكثر العلاجات الشائعة التي تشمل ما يلي:

العلاج بالليزر

عادة ما تتوفر أنواع مختلفة من الليزر، حيث يعد من أكثر العلاجات الشائعة للحالات التي تعاني من البقع الداكنة على الجلد، ومن أبرزها الليزر الضوئي حيث يستهدف الضوء مادة الميلانين ويفكك البقع الداكنة.

تقشير الجلد

يستخدم طبيب الأمراض الجلدية جهازًا خاصًا يحتوي على سطح كاشط لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد، حيث يعزز هذا العلاج نمو الكولاجين الجديد، مما قد يساعد في تقليل البقع.

التقشير الكيميائي

يعتمد التقشير الكيميائي على وضع محلول على الجلد، حيث يعمل على تقشير سطح الجلد، ونمو طبقة جديدة من الجلد، مع العلم قد تتلاشى تدريجياً البقع الداكنة على الجلد

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