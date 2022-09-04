لن تصدق.. يوتيوبر يخسر 31 كيلو بهذه الحيلة البسيطة - دون دايت وجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بدأت رحلة فقدان الوزن لليوتيوبر الإنجليزي داني أورانوس في 7 أغسطس 2020 عندما كان وزنه 107 كيلوجرامات.

ويدعي اليوتيوبر أنه فقد 31 كيلو من وزنه في عامين، دون أن يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية حتى مرة واحدة.

وكتب أورانوس عبر حسابه على "تويتر": "لم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية مرة واحدة، ولكن فقط كنت أمشي يوميًا وهذا ساعدني كثيرا على فقدان وزني الزائد".

وحازت تغريدة اليوتيور على أكثر من 44000 إعجاب، وفقا لموقع "timesofindia".

وعلق مستخدم على تدوينته قائلا: "كان سيفقد وزنه بشكل أسرع لو كان ذهب إلى صالة الألعاب الرياضية"

أجاب داني: "كنت سأستسلم أيضًا في منتصف الطريق لأنني لا أحب صالة الألعاب الرياضية، فالناس يفقدون الوزن بطرق مختلفة يا صديقي".

وتعتبر رحلة داني درسا وحكمة للأشخاص الذين يتبعون بشكل أعمى طرق فقدان الوزن الذي يتبعها المشاهير المفضلة لديهم.

وهناك العديد من الحالات التي لم يحقق فيها الأشخاص النتيجة المرجوة ببساطة عن طريق اتباع روتين وطريقة هؤلاء المشاهير.

لذا ما يحتاج الأشخاص إلى فهمه هو أن فقدان الوزن يختلف من فرد لآخر ولا يمكن لشخصين أن يكون لهما نفس عملية إنقاص الوزن لأن الطريقة التي يتراكم بها أحدهما الدهون تختلف عن غيره، وبالمثل، فإن الطريقة التي يفقد بها الأشخاص الدهون تختلف.

وتحدد عادة نمط الحياة وطبيعة العمل والعمر والجنس والمضاعفات الصحية الطريقة التي يمكن بها الشخص أن يفقد وزنه.

المشي كأسلوب لفقدان الوزن:

ويحافظ المشي على نشاط جسمك وهو تمرين سهل ولا يحتاج إلى خبرة أو معدات، ويمكن لأي شخص القيام به، ولا توجد قواعد صارمة له، بالإضافة إلى إن له فوائد صحية أخرى بجانب فقدان الوزن.

كيف تمشي بشكل صحيح؟

فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها أثناء المشي:

-إبقاء الرأس مرفوعة.

-الحفاظ على استقامة الظهر، بمعنى لا تنحني أو ترخي جسمك.

-الحفاظ على الكتفين مفرودتين.

-تأرجح الذراعين بلطف، ولكن ليس بسرعة كبيرة.

-الطريقة الصحيحة للمشي هي من الكعب إلى أخمص القدمين.

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