لأول مرة.. امرأة تنجب طفلا بعد عملية زرع رحم - اعرف الحكاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حالة فريدة من نوعها، أنجبت امرأة إيطالية في جزيرة صقلية، طفلة بعد خضوعها لعملية زرع رحم في إيطاليا، حيث تعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها في البلاد.

ووفقا لموقع lastampa، وُلدت أليساندرا، ابنة المرأة التي خضعت لأول عملية زرع رحم في إيطاليا، في مستشفى كانيزارو في كاتانيا، حيث تعتبر هذه هي أول ولادة من هذا النوع في إيطاليا والسادسة في العالم لحمل ناجح بعد عملية زرع رحم من متبرعة متوفاة.

وخضعت المريضة لعملية قيصرية بعد الإصابة بالحمى بسبب كورونا، ووُلدت الطفلة مبكرًا في الأسبوع 34 من الحمل وتزن 1.7 كجم.

وتم تسمية الطفلة بـ أليساندرا، تكريما للمرأة التي تبرعت بأعضائها بعد وفاتها في عام 2020.

وقالت والدة أليساندرا، أول طفلة ولدت في إيطاليا من رحم مزروع: "أنا بخير، لا أطيق الانتظار حتى أحضنها".

وتم إدخال المرأة وحدة العناية المركزة في مستشفى كانيزارو في كاتانيا، حيث ستظل تحت الملاحظة، على الرغم من كونها تتمتع بصحة عامة جيدة، حتى تصبح تتعافى من كورونا.

ويقول باولو سكولو، مدير قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى كانيزارو في كاتانيا، إن محاولة الإخصاب كانت ناجحة، وكان حمل السيدة منتظمًا حتى الأسبوع الثلاثين عندما أصيبت بكوفيد، وبالتالي تم إدخالها إلى قسم أمراض النساء في كانيزارو المخصص لمرضى كورونا، كي تضع طفلها قيصريا.

ويضيف: "العدوى كانت لبعض الوقت بدون أعراض، ولكن قبل بضعة أيام، أدت نوبة من الحمى الشديدة والتقلصات اللاحقة إلى المضي قدمًا في العملية القيصرية، وهكذا تمت الولادة في الأسبوع الرابع والثلاثين".

وعانت أم الطفلة من مرض نادر يمنع نمو الجنين في الرحم، وفي عام 2018 تعرف الزوجان على البرنامج التجريبي للمركز الوطني لزراعة الأعضاء والذي شارك فيه مستشفى كاتانيا، أما المتبرعة التي سبق لها أن أبدت رغبتها في التبرع بأعضائها للمحتاجين في حالة وفاتها، فقد ماتت وسط جائحة كورونا من سكتة دماغية، وأصيبت ألبينا بفيروس كورونا منذ حوالي شهر وعندما بدأت الانقباضات، قرر الأطباء إجراء عملية قيصرية لها.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟