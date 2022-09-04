طريقة عمل تورتة المانجو في خطوات بسيطة داخل المنزل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل تورتة المانجو واحدة من الوصفات الشهية التي تحرص العديد من ربات البيوت على تقديمها داخل المنزل، خاصة خلال أيام فصل الصيف، نظرًا لأنه الموسم الخاص بزراعة وحصد المانجو، وطرحها بشكل كبير بالأسواق.

ولا تحتاج طريقة عمل تورتة المانجو إلى مجهود أو وقت كبير لتحضيرها، حيث أنه يمكن إنجازها في مدة زمنية قصيرة.

طريقة عمل تورتة المانجو

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل تورتة المانجو، حسب ما قدمت الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

- المكونات:

نصف كوب زبدة سائلة

3 بيضات

كوب سكر

فانيليا

رشة ملح

2 كوب من قطع المانجو الصغيرة

2 كوب وربع دقيق

نصف كيس بيكنج باودر

2 كوب عصير مانجو

كوب من سكر البودرة المنخول

خطوات طريقة عمل تورتة المانجو

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل تورتة المانجو، بوضع الزبدة مع السكر والبيض، ثم أضيفي إليها رشة الملح والفانيليا.

- ضعي البيكنج باودر مع جوز الهند، ومن ثم يضاف إليها الزبدة والسكر والبيض وامزجيها جيدًا.

- اخلطي قطع المانجو مع المكونات السابقة وضعيها في قالب الكيك.

- ادخليها الفرن على درجة 180 درجة مئوية.

- يوضع عصير المانجو مع سكر البودرة ورشة الملح، وغطي بها الكيك، ثم زينيها بجوز الهند وشرائح المانجو.