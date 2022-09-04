طبيب نفسي يوضح سمات الشخصية الوسواسية: لا تميل للتغيير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصاب بعضنا بالأمراض النفسية ولا نعرف أننا متأثرين بالمرض، وحتى إذا أدركناه لا نستطيع تحديد تصنيفه إلا عن طريق استشارة طبيب نفسي لتحديد نوع هذا المرض من وسط مختلف الأمراض، تختلف شخصياتنا عن بعضها ولا يوجد شخص في الحياة كاملاً أو دقيقاً لدرجة كبيرة، فإذا كنت تسعى إلى الكمال أو شخص تحب الدقة فبالتأكيد أنت مريض الشخصية القلقة أو الوسواسية.

ما هي سمات الشخصية الوسواسية؟

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، لـ«هن» إن الشخصية الوسواسية هي شخصية تقليدية لا تميل إلى التغيير، كما إنها توترية تخاف من أي شيء، تنظر بطريقة سلبية إلى الأمور، يميل إلى النظام والدقة، شخص قلق دائماً يسعى إلى الكمال، يحاسب نفسه على كل شيء وأتفه الأسباب، لا يمتلك المرونة للتعامل مع الأشخاص.

وتكون هذه الشخصية تهتم بالتفاصيل بطريقة مفرطة حساسة بدرجة كبيرة، تقوم بمهامها بشكل دقيق، ليأخذ وقتاً أكثر من اللازم وفي بعض الأحيان لا يستطيع أن ينجز مهامه بسبب الدقة، وتعاني الشخصية الوسواسية بالإصابة بالوحدة وعدم تقبل الناس لهم وفشل علاقاتهم، وذلك بسبب شخصيتهم التي تكون متدخلة في حياة الآخرين، يكون هذا المرض في الأغلب متوارث أو نتيجة للتربية أو الخبرات الحياتية.

الفرق بين الشخصية الوسواسية والوسواس القهري

ليست الشخصية الوسواسية هي الشخصية المصابة بالوسواس القهري، هناك فروق كثيرة بينهم، فيوجد فروق مشتركة بينهم، فمرضى الوسواس القهري يدركون مرضهم، لكن مرضى الشخصية الوسواسية لايدركونه، تفرض الشخصية الوسواسية أوامرها على الآخرين، لكن مريض الوسواس القهري يكون لديه قلق دائماً عند التعامل مع الآخرين، يقوم صاحب الشخصية الوسواسية بمهامه المطلوبة، ولكن مريض الوسواس القهري يتوتر عند فعل مهامه، تنفصل الشخصية الوسواسية عن الآخرين بسبب انشغالها لتكون أفضل، لكن المصابة بمرض الوسواس القهري ينفصلون بسبب هلاوس تصيبهم لشككهم في من حولهم.