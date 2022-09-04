5 نصائح للسيدات عند الزراعة في المنزل والشرفات.. اتحضر للأخضر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زراعة الشرفات والمنازل من الداخل، أمور اعتادت ربات المنازل قديمًا على فعلها، ربما للاستفادة من المنظر الجمالي، أو حتى تحسين الهواء وعملية الاستنشاق، أو للاسفادة من إنتاجها، فقديمًا كانت وما زالت الزراعة بالشُرفات وداخل المنزل من الأمور الهامة والصحية التي يمكن أن تقوم بها السيدات، فضلًا عن تحسين الحالة النفسية ليس فقط لمظهرهن الجمالي، ولكن لشعورهن بالإنجاز مع قطع القطفة الأولى من «كل زرعة».

ومع إطلاق المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، عادت العديد من ربات المنازل، اللاتي شغلتهن عجلة الحياة، للعودة مُجددًا للزراعة بالمنزل وفي الشرفات، إلا أن العديد منهن يقعن في أخطاء بالزراعة، لا تعد ولا تحصى، وقد لا يعلم البعض منهن أفضل الأنواع وأسهلها لزراعتها، والاستفادة منها.

5 نصائح للسيدات عند الزراعة بالمنزل والشرفات

وفي هذا الصدد، يرصد «هُن» عدة نصائح للسيدات عند الزراعة في المنزل، وفقًا لما ذكرته المهندسة داليا سالم، مهندسة الديكور، والمتخصصة في الزراعة داخل المنزل.

التربة

أكدت داليا سالم، أن اختيار نوع التربة الجيدة هي أهم عنصر أساسي لنجاح النباتات، إلا أنها تختلف حسب احتياجات النبات لنوع التربة، على سبيل المثال: «التربة المناسبة للصبارات والعصاريات مختلفة في مكوناتها عن التربة المناسبة للنباتات الاستوائية، وعن التربة المناسبة لانبات البذور».

فضلًا عن اختيار تربة نظيفة، لا تحمل من أي أمراض ولا يفضل استخدام تربة مات بها نبات سابق.

أصيص الزراعة

اختيار الأصيص المناسب للنبات من العناصر الأساسية في الزراعة، خاصة أن حجم الأصيص لابد من أن يكون مناسبًا، فضلًا من التأكد من وجود فتحات به على الأقل 5 فتحات.

اختيار النبات

لابد من اختيار النباتات الملائمة للموسم والطقس الحالي (النباتات الحولية) أو الموسمية للحفاظ عليها.

تيارات الهواء

حذرت داليا سالم من تيارات الهواء المصنعة، لسواء الباردة أو السخنة القادمة من المروحة والدفايات والتكييفات لأنها تتسبب في تقليل الرطوبة حول النبات ويؤدي لجفافه.

زراعة أكثر من نبات في أصيص واحد

زراعة أكثر من نبات في أصيص واحد جانب إلى جانب في الأرض من الأخطاء الشائعة لاختلاف نوع رعاية كل نبات، فهناك النباتات التي تحتاج للري بكثرة، وأخرى للشمس، وغيرها.

النباتات المفضل زراعتها داخل المنزل أو الشرفات

وعن النباتات التي يمكن لربة المنزل زراعتها بالشرفة أو داخل المنزل، والاستفادة منها، ذهبت المهندسة داليا سالم، للنباتات المُصنع منها التوابل التي تستخدمها ربات المنازل في المطبخ، وعلى رأسها النعناع، الريحان، الزعتر، والروزماري، وورق اللورا.