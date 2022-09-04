هل تتسبب العطور ومزيلات العرق في الإصابة بالسرطان؟ هاني الناظر يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

استخدام العطور ومزيلات العرق أمور لا غنى عنها، خاصة في فصل الصيف، إذ تسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة التعرق المُسبب للروائح الكريهة، ما يدفع البعض لاستخدامها بشكل مُفرط كحل سريع، إذ تحتل مزيلات العرق حصة كبيرة في حصة الشراء بالأسواق.

هل مزيلات العرق تسبب الإصابة بالسرطان؟

وعلى الرغم من الإفراط في استخدام العطور ومزيلات العرق على الجلد، ذهب الكثير إلى تداول بعض الأقاويل حول أن المزيلات سر الإصابة بالسرطانات، وخاصة سرطان الثدي، إذ أكد البعض إنها تحتوي على مواد كيماوية ضارة تتفاعل مع الجلد، وقد تسبب الالتهابات والحروق، وفي النهاية قد يؤدي امتصاصها للإصابة بالسرطان.

حقيقية تسبب مزيلات العرق في الإصابة بالسرطان

وعلى الرغم من تداول البعض لتلك الأقاويل، أكد باحثون في المعهد الوطني للسرطان NCI، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل أنهم لم يعثروا على أدلة قاطعة تشير إلى هذا الأمر، الذي يسببه مزيل العرق، أو ارتباطه في تطوير سرطان الثدي، كما أن منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية FDA، والمسؤولة عن الغذاء والتجميل والأدوية، أكدت أنها لم تجد مؤشرا علميا يدل على وجود علاقة بين مزيلات العرق وسرطان الثدي، وفقًا لما أكده الموقع الطبي WEBMD.

هاني الناظر يرد على أضرار مزيلات العرق والعطور

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، أضرار استخدام العطور ومزيلات العرق على الجلد مباشرة، مؤكدًا أنه قد يضر أصحاب أمراض الحساسية، ويسبب الالتهابات للبعض، كما أن وضعهم بالصباح مع التعرض لأشعة الشمس الضارة قد يخلق بقع داكنة والتهابات على الجلد.

أما عن حقيقة امتصاص الجلد لمزيلات العرق المُسببة في الإصابة بالسرطان، أوضح أن الأمر لا أساس له من الصحة مُطلقًا.