كيفية استخدام زيت البندق لـ البشرة.. خطوات سهلة وسريعة لأفضل نتيجة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زيت البندق له العديد من الفوائد على البشرة، ولكن يجب إجراء اختبار البقعة قبل وضع زيت البندق على بشرتك، وذلك بوضع بعض قطرات الزيت على ساعدك وانتظار بضع ساعات، تجنبي الاستخدام إذا لاحظت أي آثار ضارة مثل الإحمرار أو التورم أو الحكة أو الطفح الجلدي أو الالتهاب أو الإحساس بالحرقان، وذلك بحسب ما نشر «موقع ستايل كريز» المهتم بشؤون المرأة الخاصة بالموضة ولايف ستايل، وفيما يلي استخدامات زيت البندق لـ البشرة.

استخدامات زيت البندق على البشرة

يمكن استخدام زيت البندق (العادي والأساسي) بمفرده أو مع زيوت أخرى، للاستفادة من فوائد زيت البندق، قومي بخلط الزيت بالزيوت الحاملة أو الزيوت الأساسية الأخرى لتعزيز فوائده الطبية والتجميلية، يمكن أيضًا خلط الزيت بمكونات عضوية ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى.

1- بداية اغسلي وجهك بمنظف، ولا تفركي وجهك بأظافرك كي لا تهيجي البشرة.

2- دلكي وجهك بحركات دائرية صغيرة أثناء فرد المنظف.

3- جففي وجهك بمنشفة قطنية.

4- خذ منشفة صغيرة أو قطعة قماش واغمسيها في بعض الماء الدافئ أو الساخن.

5- تأكدي من أن الماء ليس ساخنًا أو باردًا جدًا.

6- سيفتح الماء الدافئ مسام الجلد.

7- ضعي زيت البندق على وجهك أو أي منطقة أخرى.

8- دلكيه على وجهك لبضع دقائق.

9- اتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق.

10- اغسليه بالماء الدافئ أو امسحيها برفق بمنشفة دافئة.